Un fallo negli sport di contatto nei cruciverba: la soluzione è Gomitata

GOMITATA

Curiosità e Significato di Gomitata

Perché la soluzione è Gomitata? GOMITATA indica un colpo dato con la mano chiusa, tipicamente sulla faccia, spesso durante gli sport di contatto o in situazioni improvvisate. È un gesto che può causare dolore e scompiglio, rappresentando un errore o una mancanza di controllo nel gioco o nello scontro fisico. In breve, è un colpo violento e poco sportivo che si verifica in momenti di tensione o conflitto.

Come si scrive la soluzione Gomitata

Stai cercando la risposta alla definizione "Un fallo negli sport di contatto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

