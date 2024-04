La definizione e la soluzione di 8 lettere: Azione scorretta del calciatore. GOMITATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La Muay thai (in thailandese , muai thai; [muaj taj] ), noto anche come thai boxe, boxe tailandese o pugilato tailandese, è un'arte marziale e sport da combattimento a contatto pieno che ha le sue origini nella Mae Mai Muay Thai (Muay Boran), antica tecnica di lotta tailandese. Esso utilizza una vasta gamma di percussioni in piedi e di tecniche d'aggancio (clinch).La disciplina è nota come "l'arte delle otto armi" o "la scienza degli otto arti" perché consente ai due contendenti che si sfidano di utilizzare combinazioni di pugni, calci, gomitate e ginocchiate, quindi otto parti del corpo utilizzate come punti di contatto rispetto ai ...

gomitata f sing (pl.: gomitate)

colpo inferto con il gomito

Sillabazione

go | mi | ta | ta

Pronuncia

IPA: /gomi'tata/

Etimologia / Derivazione

da gomito

Proverbi e modi di dire