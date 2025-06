Può essere a sfera nei cruciverba: la soluzione è Penna

Home / Soluzioni Cruciverba / Può essere a sfera

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Può essere a sfera' è 'Penna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENNA

Curiosità e Significato di Penna

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Penna, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Penna? Una penna è uno strumento usato per scrivere o disegnare, spesso composto da un astuccio e una punta che permette di tracciare segni su carta. Può essere a sfera, cioè con una sfera di metallo alla punta che distribuisce l'inchiostro in modo fluido e preciso. È un oggetto quotidiano, indispensabile per studenti, professionisti e creativi. La penna è un simbolo di comunicazione e espressione personale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Serve per scrivereLa usavano gli amanuensiC è quella a sferaPuò essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Penna

Hai davanti la definizione "Può essere a sfera" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

N Napoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C H V M I A R I O I B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IBRAHIMOVIC" IBRAHIMOVIC

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.