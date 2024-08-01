C è quella a sfera

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'C è quella a sfera' è 'Penna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENNA

Come completare la definizione

  • Definizione: C è quella a sfera
  • Risposta: PENNA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: P____
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

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Perché la soluzione è Penna? Una penna è uno strumento utilizzato per scrivere o disegnare, costituito da un fusto e da una punta che permette di trasferire l'inchiostro sulla superficie. La sua forma può essere cilindrica o ergonomica, studiata per favorire una presa comoda e un impiego preciso. La penna si distingue per la capacità di creare linee continue e di variare l’intensità del tratto, rendendola uno degli strumenti più diffusi e utili nella scrittura quotidiana.

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C è quella a sfera: soluzione cruciverba da 5 lettere

Per risolvere la definizione "C è quella a sfera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Penna'.

Schemi utili per Penna

  • Schema parole: 5
  • La soluzione inizia con P
  • La soluzione finisce con A
  • Schema iniziale: P____
  • Schema finale: _ENNA

Le 5 lettere della soluzione Penna

P Padova
E Empoli
N Napoli
N Napoli
A Ancona

La soluzione 'Penna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "C è quella a sfera". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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