C è quella a sfera

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'C è quella a sfera' è 'Penna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENNA

Come completare la definizione Definizione: C è quella a sfera

C è quella a sfera Risposta: PENNA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: A

Perché la soluzione è Penna? Una penna è uno strumento utilizzato per scrivere o disegnare, costituito da un fusto e da una punta che permette di trasferire l'inchiostro sulla superficie. La sua forma può essere cilindrica o ergonomica, studiata per favorire una presa comoda e un impiego preciso. La penna si distingue per la capacità di creare linee continue e di variare l’intensità del tratto, rendendola uno degli strumenti più diffusi e utili nella scrittura quotidiana.

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C è quella a sfera: soluzione cruciverba da 5 lettere

Per risolvere la definizione "C è quella a sfera", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Penna'.

Schemi utili per Penna

Schema parole: 5

La soluzione inizia con P

La soluzione finisce con A

Schema iniziale: P____

Schema finale: _ENNA

Le 5 lettere della soluzione Penna

P Padova E Empoli N Napoli N Napoli A Ancona

La soluzione 'Penna' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "C è quella a sfera". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.