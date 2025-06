Periodo di riposo dal lavoro, spesso in viaggio nei cruciverba: la soluzione è Vacanza

Home / Soluzioni Cruciverba / Periodo di riposo dal lavoro, spesso in viaggio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Periodo di riposo dal lavoro, spesso in viaggio' è 'Vacanza'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VACANZA

Curiosità e Significato di Vacanza

La parola Vacanza è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Vacanza.

Perché la soluzione è Vacanza? La parola vacanza indica il periodo di tempo in cui ci si prende una pausa dal lavoro, spesso per rilassarsi o esplorare nuove destinazioni. È un momento di svago e recupero energetico, che permette di staccare dalla routine quotidiana e vivere nuove esperienze. Semplicemente, la vacanza è il modo migliore per rigenerarsi e tornare con più entusiasmo alle proprie attività.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La aspettano tutti d estateFilm con Marilyn Monroe: Quando la moglie è inUna festa per lo scolaroMancano spesso sul posto di lavoroUn periodo spesso introdotto dal seIl chirurgo al lavoro lo chiede spesso all assistente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vacanza

Stai cercando la risposta alla definizione "Periodo di riposo dal lavoro, spesso in viaggio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

A Ancona

C Como

A Ancona

N Napoli

Z Zara

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I N C A E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANETTI" CANETTI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.