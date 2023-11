La definizione e la soluzione di: Mancano spesso sul posto di lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : ASSENTEISTI

Significato/Curiosita : Mancano spesso sul posto di lavoro

Calcio è ritenuta da controllare. motivo: spiegazione decisamente generica, mancano collegamenti, riferimenti, non fornisce alcuna indicazione sullo svolgimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Mancano spesso sul posto di lavoro : mancano; spesso; posto; lavoro; Luoghi in cui non mancano gli ammalati; Non vi mancano né il bue né l asinello; Non mancano a chi ha fantasia; Non mancano di mezzi; Se mancano ogni suocera si fa suora; Colpisce spesso i cocker; Viene spesso accompagnato dal pesce pilota; Chi l indossa porta spesso i sandali; È spesso in ordine alfabetico; Una zona dell Italia spesso citata dal meteo; Intreccio di nervi posto al centro del petto; Il posto del poeta; Mettere la testa a posto ; Accettò di morire al posto del marito Admeto; Reparto armato posto a guardia e a difesa; Adatte al lavoro ; Il lavoro svolto da casa anziché in ufficio; Breve esperienza di lavoro ; Il lavoro da casa anziché in ufficio; Lo sono i giorni di lavoro ;

Cerca altre Definizioni