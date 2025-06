La salsa molto piccante della cucina giapponese nei cruciverba: la soluzione è Wasabi

WASABI

Curiosità e Significato di Wasabi

Perché la soluzione è Wasabi? Il wasabi è una pasta verde, piccante e dal sapore intenso, tipica della cucina giapponese. Conosciuto anche come zenzai in Giappone, viene spesso abbinato al sushi per aggiungere un tocco di vigore e aiutare a bilanciare il sapore del pesce crudo. La sua piccantezza deriva dalla radice di una pianta asiatica, ed è un ingrediente che dona carattere a ogni piatto.

Come si scrive la soluzione Wasabi

W Washington

A Ancona

S Savona

A Ancona

B Bologna

I Imola

