Pasta verde per il sushi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pasta verde per il sushi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : WASABI

Significato/Curiosità : Pasta verde per il sushi

Il wasabi è una pasta verde piccante e aromatica comunemente associata alla cucina giapponese, in particolare al sushi e al sashimi. Si ottiene dalla radice di una pianta chiamata Wasabia japonica ed è noto per il suo sapore pungente e intenso. Il wasabi è utilizzato come condimento per il sushi per aggiungere un tocco di piccantezza e un aroma unico, oltre a contribuire a bilanciare i sapori dei pesci crudi. È spesso servito in piccole quantità, poiché il suo sapore può essere molto forte e pungente per il palato non abituato. Il wasabi fresco è raro e costoso, quindi spesso viene sostituito con una pasta a base di rafano e senape verde colorata di verde per ottenere un sapore simile.

Altre risposte alla domanda : Pasta verde per il sushi : pasta; verde; sushi; Tipica pasta pugliese; La pasta per la millefoglie e vol-au-vent; De : nota marca di pasta ; Saporito condimento per la pasta ; Si fanno con pasta di mandorle; La terza non è verde ; Polmone verde in città; Il dito che gli esperti di giardinaggio hanno verde ; Ammanta di verde i muri; La sfortuna al tavolo verde ; La cucina con sushi e curry; Lo è la nori per il sushi ; Alga che si consuma spesso nei sushi bar; Non manca nel sushi ; Il sushi senza il riso;

Cerca altre Definizioni