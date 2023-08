Salsa rossa piccante brevettata nel 1870 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salsa rossa piccante brevettata nel 1870. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TABASCO

Significato/Curiosita : Salsa rossa piccante brevettata nel 1870

Commercializzata con l'etichetta tabasco pepper sauce, e la mcilhenny nel tempo ha ampliato la sua gamma di salse tabasco per far fronte alla concorrenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 14 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Salsa rossa piccante brevettata nel 1870 : salsa; rossa; piccante; brevettata; 1870; Il bocciolo nella salsa tonnata; Sono doppie nella salsa ; La località della provincia di Salerno nota per la salsa detta colatura di alici; Si sminuzzano nella salsa tonnata; salsa di burro latte e farina; Ci si immagazzina una grossa scorta d acqua; La grossa pelle del maiale; Fusto strisciante ingrossa to e sotterraneo di piante erbacee; Fa la voce grossa ; Diventa rossa molto facilmente; Radice piccante barbaforte; Radice dal forte sapore piccante ; Piatto piccante di cozze tipico della Campania; Una spezia piccante ; Radice piccante ; Quella lampo è brevettata ; La storica Porta di Roma che fu presa nel 1870 ; In Italia, il 1° venne installato a Roma nel 1870 ; Sorse nell alto Medioevo e durò fino al 1870 ;

Cerca altre Definizioni