È anche detto ravanello giapponese gia

Eutrema japonicum (Miq.) Koidz., conosciuta comunemente come wasabi () o anche con il nome di ravanello giapponese, è una pianta di origine giapponese appartenente alla famiglia delle Brassicacee (o Crocifere). La pianta cresce spontaneamente in vicinanza dei fiumi in zone fredde del Giappone, come per esempio in montagna o nelle valli in quota.

