ASCOLI

Curiosità e Significato di Ascoli

Approfondisci la parola di 6 lettere Ascoli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ascoli? Ascoli è la città picena per eccellenza, simbolo di storia e tradizione delle Marche. Ricca di monumenti, piazze e un patrimonio culturale unico, rappresenta l'anima antica di questa regione. Conosciuta anche come Ascoli Piceno, è un punto di riferimento per chi desidera scoprire le radici storiche di questa terra affascinante, rendendola un vero gioiello nascosto del centro Italia.

Come si scrive la soluzione Ascoli

Hai davanti la definizione "La città picena per definizione" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

S Savona

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

