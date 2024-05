Con Piceno è una città delle Marche

Significato della soluzione per: Con piceno e una citta delle marche

Il centro storico, costruito quasi interamente in travertino, è tra i più monumentali d'Italia e in esso si trova la rinascimentale piazza del Popolo. Secondo la tradizione, Federico II ne fece distruggere novantuno nel 1242 e la loro riduzione proseguì nei secoli successivi. In epoca medievale era caratterizzato dalla presenza di circa duecento torri, la cui erezione iniziò subito dopo il Mille. Ascoli Piceno (/'askoli pi'no/ ) è un comune italiano di 45 380 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia nelle Marche.

Italiano: Nome proprio: Ascoli Piceno ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) capoluogo di provincia della regione Marche in Italia. Sillabazione: . Pronuncia: Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. .