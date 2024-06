La città marchigiana delle prelibate olive fritte

: Fondato il 1° novembre 1898 e soprannominato "La Regina delle Marche", l'Ascoli è uno dei club più antichi d'Italia ancora attivi. È la squadra più blasonata della regione Marche, in quanto vanta 16 stagioni in Serie A, categoria nella quale il suo miglior piazzamento è il quarto posto della stagione 1979-80, e 27 in Serie B, categoria dove nell'annata 1977-78 stabilì il record di punti (61) nei tornei italiani a 20 squadre e due punti a incontro. Milita in Serie B, seconda divisione del campionato italiano di calcio; nella stagione 2024-2025 militerà in Serie C. L'Ascoli Calcio 1898 FC, meglio nota come Ascoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Ascoli Piceno.

Italiano: Nome proprio: Ascoli Piceno. (toponimo) (geografia) capoluogo di provincia della regione Marche in Italia.