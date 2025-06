Imperarono in Turchia nei cruciverba: la soluzione è Sultani

Home / Soluzioni Cruciverba / Imperarono in Turchia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Imperarono in Turchia' è 'Sultani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SULTANI

Curiosità e Significato di Sultani

La parola Sultani è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sultani.

Perché la soluzione è Sultani? I sultani erano i sovrani che governarono l'Impero Ottomano in Turchia per secoli. Potenti e influenti, esercitavano il potere assoluto e lasciarono un’impronta indelebile nella storia e cultura della regione. Conoscere i sultani aiuta a capire l’evoluzione di un impero che ha segnato il mondo. La loro figura rimane simbolo di dominanza e tradizione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Proprietari di haremPossedevano ricchi aremNobili musulmaniStato asiatico che confina anche con la TurchiaIl presidente della TurchiaIn Turchia e in Canada

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sultani

Hai davanti la definizione "Imperarono in Turchia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

U Udine

L Livorno

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C S C A R I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CORSICA" CORSICA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.