Nobili musulmani - Cruciverba

I sultani sono nobili musulmani che detengono una posizione di autorità o leadership in un regno o un'entità politica all'interno del mondo islamico. Il termine "sultano" ha una lunga storia e ha avuto diverse interpretazioni e applicazioni nel corso dei secoli. Tradizionalmente, il sultano era il sovrano di un impero o di uno stato musulmano, spesso associato a territori vasti e potenti. I sultani avevano il controllo su molte sfere della vita all'interno del loro regno, tra cui il governo, l'esercito e la giustizia. La loro autorità era spesso rafforzata dalla loro legittimità religiosa e dal sostegno dei capi tribali o dei consiglieri di corte. L'Impero Ottomano, ad esempio, fu governato da una serie di sultani per molti secoli, tra cui il famoso Solimano il Magnifico. Oggi, il termine "sultano" è meno comune e spesso associato più al passato, ma continua a evocare l'immagine di potenti governanti musulmani nei periodi storici passati.

