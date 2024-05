Proprietari di harem

Sostantivo, forma flessa

Curiosità su: Sultano (in arabo , sulan, dal vocabolo sula, "forza", "autorità") è il titolo di sovrano impiegato da numerose dinastie arabe (per esempio nel Maghreb e in Arabia, e più esattamente nel Najd) e non arabe che ressero territori più o meno ampi del Vicino e Medio Oriente islamico. Esisteva anche la forma femminile del titolo: Sultana, riservato alle mogli legittime e alle figlie dei Sultani. Nella forma originale, Sultan, è anche un nome proprio di persona maschile diffuso nella cultura araba, mentre Zoltán lo è in ambito ungherese.

sultani m pl

plurale di sultano

Sillabazione

sul | tà | ni

Etimologia / Derivazione

vedi sultano