ORARIO

Curiosità e Significato di Orario

Non fermarti alla soluzione! Conosci Orario più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Orario.

Perché la soluzione è Orario? Orario indica il periodo di tempo stabilito per svolgere un'attività, come il lavoro o le lezioni, e può riferirsi alle ore precise in cui qualcosa accade. È un termine che aiuta a organizzare la giornata e a pianificare gli impegni. Quando si dice che qualcuno è fissato per lavorare, si intende che ha un orario molto preciso e rigido per il suo lavoro.

Come si scrive la soluzione Orario

Se "È proprio fissato per lavorare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

