Il disco per la sosta nei cruciverba: la soluzione è Orario

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il disco per la sosta' è 'Orario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORARIO

Curiosità e Significato di Orario

Approfondisci la parola di 6 lettere Orario: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Orario? Il disco per la sosta si riferisce a un dispositivo circolare che si utilizza per indicare l'orario di parcheggio consentito. Questa piccola placca serviva a mostrare l’ora di ingresso nel parcheggio, permettendo alle autorità di verificare la durata della sosta. In sostanza, rappresenta il momento in cui si inizia a pagare o si può lasciare il veicolo, rendendo chiaro quando si potrà ripartire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: C è quello delle lezioni e di apertura dei negoziLo espone chi sostaLo effettua chi lavora in un unico turnoIl disco per la sosta automobilisticaC è quella del discoLuogo dove sosta il tram o l autobus

Come si scrive la soluzione Orario

La definizione "Il disco per la sosta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A E B L T C E I S L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALBICELESTE" ALBICELESTE

