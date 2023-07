Sceglie il proprio nome - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sceglie il proprio nome. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PAPA

Significato/Curiosita : Sceglie il proprio nome

il papa (formalmente romano pontefice o sommo pontefice) è il vescovo di...