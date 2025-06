C è quello delle lezioni e di apertura dei negozi nei cruciverba: la soluzione è Orario

ORARIO

Curiosità e Significato di Orario

La parola Orario è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Orario.

Perché la soluzione è Orario? Orario indica il periodo di tempo in cui si svolgono le lezioni o i negozi sono aperti, ovvero gli orari di apertura e chiusura. È il modo per sapere quando un’attività è disponibile o operativa durante la giornata. Conoscere l’orario permette di pianificare al meglio le proprie attività e non perdere momenti importanti. È quindi un elemento fondamentale nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro.

Come si scrive la soluzione Orario

Se "C è quello delle lezioni e di apertura dei negozi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T M O R I N I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MINATORI" MINATORI

