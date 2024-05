La Soluzione ♚ Può esserlo un consenso La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TACITO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Può esserlo un consenso. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Puo esserlo un consenso: Stesso gruppo ciò che potrebbe sembrare ovvio all'autore non potrebbe esserlo a tutti gli utenti del gruppo. applicare allo strumento posta, messaggi... Publio Cornelio Tacito, talvolta indicato come Gaio Cornelio Tacito (in latino Publius/Gaius Cornelius Tacitus, pronuncia classica o restituta: ['publ.s/'ga..s kr'neli.s 'ta.k.ts']; 55 circa – 117-120 circa), è stato uno storico, oratore e senatore romano ed è considerato tra i più grandi e influenti esponenti del genere storiografico nella letteratura latina. Fu autore di varie e numerose opere: l'Agricola (De vita Iulii Agricolae), sulla vita del suocero Gneo Giulio Agricola e in particolare sulle sue imprese militari in Britannia; la Germania (De origine et situ Germanorum), monografia etnografica sull'origine, i costumi, le ...

