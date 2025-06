Chi lo fa nel mucchio non fa distinzioni nei cruciverba: la soluzione è Sparare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Chi lo fa nel mucchio non fa distinzioni' è 'Sparare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPARARE

Curiosità e Significato di Sparare

Approfondisci la parola di 7 lettere Sparare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sparare? SPARARE significa sparare un colpo con un'arma da fuoco. È un termine che richiama l'azione di scoccare proiettili, spesso in situazioni di caccia, difesa o sport. La parola evoca anche l’idea di agire con decisione e rapidità, senza troppi giri di parole. In definitiva, usare la parola sparare è come dire: agire subito, senza esitazioni.

Come si scrive la soluzione Sparare

Se "Chi lo fa nel mucchio non fa distinzioni" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L I R E C N A C H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARLECCHINO" ARLECCHINO

