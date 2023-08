Premere il grilletto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Premere il grilletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPARARE

Significato/Curiosita : Premere il grilletto

Proiettile in una rivoltella, ruotare velocemente il tamburo, puntarla verso la propria testa e premere il grilletto. deriverebbe dalla similitudine col gioco... Può sparare wikimedia commons contiene immagini o altri file su milano odia: la polizia non può sparare (en) milano odia: la polizia non può sparare, su...