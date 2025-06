Arnesi bucherellati del cuoco nei cruciverba: la soluzione è Coli

Home / Soluzioni Cruciverba / Arnesi bucherellati del cuoco

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Arnesi bucherellati del cuoco' è 'Coli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLI

Curiosità e Significato di Coli

Vuoi sapere di più su Coli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Coli.

Perché la soluzione è Coli? Arnesi bucherellati del cuoco si riferisce ai utensili come il forchettone o il fornelletto, strumenti con punte o fori usati in cucina per infilzare, sollevare o arrostire alimenti. La soluzione COLI richiama i piccoli oggetti di forma simile, spesso utilizzati per praticare fori o aiutare nella preparazione di piatti. Un esempio di come gli strumenti giusti migliorano la nostra arte culinaria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si adoperano per filtrareI filtri del cuocoSi impugnano per passareRidotte a pezzetti dal cuocoArnesi a scattoElisa che ha condotto La prova del cuoco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Coli

La definizione "Arnesi bucherellati del cuoco" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N C A C N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANCAN" CANCAN

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.