Ridotte a pezzetti dal cuoco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ridotte a pezzetti dal cuoco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRITE

Significato/Curiosità : Ridotte a pezzetti dal cuoco

Essere ridotte a pezzetti dal cuoco, noto anche come "trite", è un processo culinario che trasforma gli ingredienti in piccole parti uniformi. Questa tecnica, spesso eseguita con un coltello affilato o un tritatutto, ha l'obiettivo di preparare gli ingredienti per una cottura uniforme o per mescolarli in un piatto. La tritura può variare da finemente macinata a pezzi leggermente più grandi, a seconda della consistenza desiderata. Questo processo è ampiamente utilizzato in cucina per preparare salse, ripieni, sughi e molti altri piatti. La tritura consente agli ingredienti di mescolarsi in modo armonioso, creando sapori concentrati e una consistenza piacevole.

