La definizione e la soluzione di 5 lettere: Arnesi a scatto. MOLLE

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Una molla è un corpo capace di allungarsi se gli viene applicata una determinata forza, e in seguito tornare alla propria forma naturale. È un oggetto di tipo elastico, generalmente fabbricato in acciaio, usato e ottimizzato per accumulare energia meccanica. Nella meccanica classica, la molla ideale viene adottata per lo studio dell'oscillatore armonico. Non esistono soltanto molle che si comprimono o si allungano e poi tornano nella condizione iniziale senza deformarsi, esistono anche molle a lamina che si flettono senza deformarsi, e queste sono state le prime molle usate nella storia fino alla fine del 1800.

molle m e f sing(pl.: molli)

che non oppone resistenza al tatto o a qualsiasi tipo di pressione privo di energia

Sostantivo, forma flessa

molle m pl

plurale di molla

Sillabazione

mòl | le

Pronuncia

IPA: /'mlle//

Etimologia / Derivazione

dal latino mollis

Sinonimi

cedevole, morbido, soffice, tenero

bagnato, fradicio, intriso, inzuppato, madido, umido, zuppo,

( per estensione ) elastico, flessibile,pieghevole

elastico, flessibile,pieghevole ( senso figurato ) (di individuo) corrotto, debole, dissoluto, effeminato, fiacco, languido, lascivo, moscio, smidollato, snervato

corrotto, debole, dissoluto, effeminato, fiacco, languido, lascivo, moscio, smidollato, snervato ( senso figurato ) ( uso letterario ) carezzevole, delicato, dolce,mite,

carezzevole, delicato, dolce,mite, comodo deformabile, flaccido, flessuoso floscio, inconsistente, poco consistente, sfatto, tenero

(senso figurato) (di carattere, animo) condiscendente, mansueto, privo di carattere, rilassato, senza vigore, ,





Contrari

compatto, consistente, duro, resistente, sodo

asciutto, secco

( per estensione ) indeformabile, rigido

indeformabile, rigido ( senso figurato ) (di persona) burbero, deciso, determinato, energico, fermo, forte, risoluto, rude severo, vigoroso

burbero, deciso, determinato, energico, fermo, forte, risoluto, rude severo, vigoroso ( senso figurato ) (di persona) incorrotto, virtuoso

incorrotto, virtuoso ( senso figurato ) aspro, brusco, sgradevole, violento

aspro, brusco, sgradevole, violento (plurale di molla) pinze, pinzette

Parole derivate

bemolle, mollare, molliccio

Varianti