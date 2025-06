Adatto sia ai maschi che alle femmine nei cruciverba: la soluzione è Unisex

UNISEX

Curiosità e Significato di Unisex

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Unisex, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Unisex? Unisex indica qualcosa che è adatto sia a uomini che a donne, come abbigliamento, prodotti o servizi. È pensato per essere versatile e inclusivo, senza distinzione di genere. Questa parola rappresenta un approccio moderno e pratico, ideale per chi cerca soluzioni pratiche e senza barriere di genere nella vita quotidiana. È una scelta che riflette apertura e rispetto per tutte le identità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo è l abbigliamento senza differenza di genereL abbigliamento che non ha differenza di genereSi dice di una gara sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettantiSi dice di una competizione sportiva aperta sia ai professionisti sia ai dilettantiRelativi ai maschi

Come si scrive la soluzione Unisex

Hai davanti la definizione "Adatto sia ai maschi che alle femmine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

U Udine

N Napoli

I Imola

S Savona

E Empoli

X Xeres

