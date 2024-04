La Soluzione ♚ L abbigliamento che non ha differenza di genere

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : UNISEX

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su L abbigliamento che non ha differenza di genere: Civiltà romana. nell'abbigliamento dell'antica roma venivano distinti due generi di indumenti: gli indumenta, che si portavano di giorno e di notte, e gli... Unisex è un termine con il quale si fa riferimento a qualunque cosa sia adattabile sia ad un uomo che a una donna, ma può essere utilizzato anche per indicare attività che possono essere svolte indifferentemente da entrambi i sessi. Il termine fu coniato negli anni sessanta ed è di utilizzo piuttosto comune ed informale. La parola è composta dal prefisso "uni-", proveniente dal latino "unus" che significa "uno", e dal termine inglese "sex" ("sesso"). In realtà il prefisso "uni" sembra essere stato influenzato più che altro dalle parole inglesi "united" ("uniti") e "universal" ("universale"), lasciando intendere che il suo significato sia ...

