FALLA

Curiosità e Significato di Falla

Perché la soluzione è Falla? Una falla è un'apertura o una rottura in una superficie, come una parete, una rete o una carena di una nave. Può indicare anche un difetto o una debolezza in qualcosa di più astratto, come un sistema o una relazione. Nel contesto nautico, rappresenta un danno che può compromettere l'integrità della struttura. Conoscere il termine aiuta a capire meglio le situazioni in cui si presenta questa problematica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un danno alla navePuò essere causa di un naufragioSquarcio nella carenaLo squarcio chiesto da chi vuole un passaggioLa spina dorsale della carena

Come si scrive la soluzione Falla

F Firenze

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

