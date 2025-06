Squarcio nella carena nei cruciverba: la soluzione è Falla

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Squarcio nella carena' è 'Falla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FALLA

Perché la soluzione è Falla? Falla indica un difetto o una rottura, spesso invisibile a prima vista, che compromette l'integrità di qualcosa. Nel contesto nautico, si riferisce a un danno nella carena di una barca, che può causare infiltrazioni d'acqua e problemi di sicurezza. Conoscere le falle è fondamentale per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento delle imbarcazioni.

F Firenze

A Ancona

L Livorno

L Livorno

A Ancona

