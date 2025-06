La spina dorsale della carena nei cruciverba: la soluzione è Chiglia

CHIGLIA

Curiosità e Significato di "Chiglia"

Perché la soluzione è Chiglia? Chiglia è la parte inferiore di una barca, che corre lungo tutto il suo centro e le dà stabilità in acqua. È come la spina dorsale della carena, offrendo equilibrio e resistenza alle onde. Senza di essa, la navigazione sarebbe instabile e difficile. La chiglia è quindi fondamentale per mantenere la barca stabile e sicura durante il viaggio.

Come si scrive la soluzione Chiglia

C Como

H Hotel

I Imola

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

