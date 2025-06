Da sole si fanno scure nei cruciverba: la soluzione è Lenti

LENTI

Curiosità e Significato di Lenti

Perché la soluzione è Lenti? Le lenti sono dispositivi ottici che si posizionano davanti agli occhi per migliorare la vista o proteggersi dal sole. Quando si dice da sole si fanno scure, si fa riferimento alle lenti polarizzate o fotocromatiche, che si scuriscono in presenza di luce intensa. Sono fondamentali per proteggere gli occhi e garantire una visione confortevole in ogni situazione.

Come si scrive la soluzione Lenti

Se "Da sole si fanno scure" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

