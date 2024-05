La Soluzione ♚ Possono essere multifocali La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : LENTI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Possono essere multifocali. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Possono essere multifocali: Leucoencefalopatia multifocale progressiva (pml, dall'inglese progressive multifocal leukoencephalopathy), altrimenti conosciuta come leucoencefalite multifocale progressiva... Una lente (der. del lat. lens, lentis, "lenticchia") è il principale elemento ottico con proprietà di concentrare o di far divergere i raggi di luce. Grazie a questa proprietà può formare immagini reali o virtuali, di oggetti. Normalmente è realizzata in vetro o in materiali plastici trasparenti. Esistono anche dispositivi analoghi, che operano su altre bande dello spettro elettromagnetico o altre forme di radiazione, comunque chiamati lenti.

Altre Definizioni con lenti; possono; essere; multifocali;