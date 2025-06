Si usa per asfaltare nei cruciverba: la soluzione è Catrame

CATRAME

Curiosità e Significato di Catrame

La soluzione Catrame di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Catrame per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Catrame? Il catrame è una sostanza viscosa e nera, utilizzata principalmente per asfaltare strade e superfici. Viene estratto dal petrolio o dal carbone e ha proprietà impermeabilizzanti e adesive, rendendolo ideale per creare strati duraturi e resistenti al traffico. La sua applicazione permette di realizzare strade lisce e durature, fondamentali per il trasporto quotidiano.

Come si scrive la soluzione Catrame

Hai trovato la definizione "Si usa per asfaltare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

