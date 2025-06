È scuro e untuoso nei cruciverba: la soluzione è Catrame

Home / Soluzioni Cruciverba / È scuro e untuoso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È scuro e untuoso' è 'Catrame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATRAME

Curiosità e Significato di "Catrame"

La soluzione Catrame di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Catrame per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Catrame? Il catrame è una sostanza densa e viscosa, di colore scuro, che si ottiene dalla distillazione di materiali organici come il legno o il carbone. Viene spesso utilizzato in edilizia e per la pavimentazione stradale, grazie alle sue proprietà impermeabilizzanti e adesive. Sebbene possa avere applicazioni utili, il catrame è anche noto per il suo odore forte e per la sua consistenza appiccicosa, elementi che lo rendono facilmente riconoscibile.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si usa per calafatareMateriale nero e viscosoGrigio scuroUn colore grigio scuroCosì è il tè molto scuro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Catrame

Hai trovato la definizione "È scuro e untuoso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N R E A O P A R A S T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PANTERA ROSA" PANTERA ROSA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.