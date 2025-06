È impiegato per produrre oli combustibili nei cruciverba: la soluzione è Catrame

Home / Soluzioni Cruciverba / È impiegato per produrre oli combustibili

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È impiegato per produrre oli combustibili' è 'Catrame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATRAME

Curiosità e Significato di "Catrame"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Catrame più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Catrame.

Perché la soluzione è Catrame? Il CATRAME è un termine che indica il processo di raffinazione e lavorazione di oli combustibili, trasformandoli in prodotti più utili e di qualità. Viene impiegato principalmente nell'industria energetica e nei trasporti, dove oli raffinati sono essenziali per il funzionamento di motori e generatori. Conoscere questa parola aiuta a comprendere meglio le fasi di produzione degli alimenti energetici fondamentali per la nostra vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È scuro e untuosoSi usa per calafatareMateriale nero e viscosoÈ impiegato per produrre isotopi su vasta scalaÈ impiegato come combustibile e refrigeranteMutano oli in soldi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Catrame

Se ti sei imbattuto nella definizione "È impiegato per produrre oli combustibili", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

M Milano

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I O D P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRODI" PRODI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.