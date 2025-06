Ritiro di soldi dal Bancomat nei cruciverba: la soluzione è Prelievo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ritiro di soldi dal Bancomat' è 'Prelievo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRELIEVO

Curiosità e Significato di Prelievo

Perché la soluzione è Prelievo? Il termine prelievo indica l'azione di ritirare denaro contante da un conto bancario attraverso uno sportello automatico, chiamato anche Bancomat. È il modo più rapido e semplice per ottenere soldi subito disponibili, senza dover entrare in banca. Ogni volta che utilizzi il Bancomat per prendere contanti, stai effettuando un prelievo, un servizio fondamentale per gestire le spese quotidiane.

Come si scrive la soluzione Prelievo

P Padova

R Roma

E Empoli

L Livorno

I Imola

E Empoli

V Venezia

O Otranto

