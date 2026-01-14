Nel 2019 ha vinto il Festival di Sanremo con Soldi

SOLUZIONE: MAHMOOD

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Nel 2019 ha vinto il Festival di Sanremo con Soldi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nel 2019 ha vinto il Festival di Sanremo con Soldi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Mahmood? Mahmood è un cantante italiano che nel 2019 ha conquistato il pubblico e la critica vincendo il Festival di Sanremo con la canzone Soldi, un successo che ha segnato la sua carriera e lo ha reso noto anche a livello internazionale.

Se la definizione "Nel 2019 ha vinto il Festival di Sanremo con Soldi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nel 2019 ha vinto il Festival di Sanremo con Soldi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mahmood:

M Milano A Ancona H Hotel M Milano O Otranto O Otranto D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nel 2019 ha vinto il Festival di Sanremo con Soldi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

