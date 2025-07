Ritirare con il bancomat nei cruciverba: la soluzione è Prelevare

PRELEVARE

Curiosità e Significato di Prelevare

Perché la soluzione è Prelevare? Prelevare significa ritirare denaro contante dal proprio conto bancario utilizzando il bancomat. È un’operazione comune che permette di ottenere soldi in modo rapido e sicuro, semplicemente inserendo la carta e digitando il PIN. Con questa parola si indica l’azione di estrarre fondi per le necessità quotidiane, rendendo più semplice gestire il proprio denaro in ogni momento.

Come si scrive la soluzione Prelevare

Hai davanti la definizione "Ritirare con il bancomat" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

E Empoli

L Livorno

E Empoli

V Venezia

A Ancona

R Roma

E Empoli

