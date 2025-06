Quella di fiducia è senza aghi nei cruciverba: la soluzione è Iniezione

INIEZIONE

Curiosità e Significato di Iniezione

Perché la soluzione è Iniezione? L'iniezione è un procedimento medico che consiste nel somministrare farmaci o vaccini attraverso un ago, spesso per curare o prevenire malattie. È una soluzione rapida ed efficace, anche se può sembrare invasiva, ma in realtà aiuta a rafforzare il nostro organismo. Quindi, non lasciarti ingannare: l'iniezione, senza aghi, rappresenta un modo di prendersi cura di sé in modo semplice e sicuro.

Come si scrive la soluzione Iniezione

I Imola

N Napoli

I Imola

E Empoli

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

