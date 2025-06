Aghi senza cruna nei cruciverba: la soluzione è Spilli

SPILLI

Curiosità e Significato di Spilli

La soluzione Spilli di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Spilli per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Spilli? Gli spilli sono piccoli strumenti metallici con una punta e una testa, usati per cucire o fissare tessuti. Sono senza cruna, ovvero senza un foro centrale come quello di un ago, e vengono impiegati anche per aggiustare abiti o creare decorazioni. La loro praticità li rende indispensabili in sartoria e fai-da-te, dimostrando quanto siano utili e versatili nel mondo del cucito.

Come si scrive la soluzione Spilli

Non riesci a risolvere la definizione "Aghi senza cruna"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

P Padova

I Imola

L Livorno

L Livorno

I Imola

