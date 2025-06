Pratiche e intelligenti, come certe soluzioni nei cruciverba: la soluzione è Ingegnose

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pratiche e intelligenti, come certe soluzioni' è 'Ingegnose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INGEGNOSE

Curiosità e Significato di Ingegnose

Hai risolto il cruciverba con Ingegnose? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Ingegnose.

Perché la soluzione è Ingegnose? Ingegnose è un termine che combina ingegno e saggezza, indicando soluzioni astute e intelligenti, capaci di risolvere problemi complessi con creatività e praticità. È la capacità di trovare idee brillanti e pratiche, spesso sorprendenti, che semplificano la vita quotidiana o affrontano sfide difficili. In sostanza, rappresenta l’arte di pensare in modo originale e efficace per raggiungere risultati sorprendenti.

Come si scrive la soluzione Ingegnose

Stai cercando la risposta alla definizione "Pratiche e intelligenti, come certe soluzioni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

G Genova

E Empoli

G Genova

N Napoli

O Otranto

S Savona

E Empoli

