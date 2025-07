Stupidi, poco intelligenti nei cruciverba: la soluzione è Tonti

TONTI

Curiosità e Significato di Tonti

Perché la soluzione è Tonti? TONTI è un termine colloquiale usato per descrivere persone poco sveglie o che agiscono senza riflettere. Deriva da un modo di dire popolare, sottolineando la mancanza di intelligenza o di buon senso. È un modo scherzoso e un po' irriverente per indicare qualcuno che sembra meno brillante degli altri. Quindi, quando si parla di tonti, si fa riferimento a individui con scarsa prontezza mentale.

Come si scrive la soluzione Tonti

T Torino

O Otranto

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O I R I V I A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IVORIANI" IVORIANI

