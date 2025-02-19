Scarsa mente intelligenti

SOLUZIONE: SCEMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Scarsa mente intelligenti" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scarsa mente intelligenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Scemi? Le persone definite scemi spesso mostrano poca capacità di ragionamento e comprensione, evidenziando una mente meno sviluppata rispetto alla media. La loro abilità nel risolvere problemi complessi o nel cogliere concetti astratti può risultare limitata. Questa espressione viene usata colloquialmente per indicare qualcuno con difficoltà cognitive, anche se spesso è un termine dispregiativo. È importante ricordare che tutti possiedono diverse forme di intelligenza e valore.

In presenza della definizione "Scarsa mente intelligenti", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scarsa mente intelligenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Scemi:

S Savona C Como E Empoli M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scarsa mente intelligenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

