Li lanciano i sommergibili nei cruciverba: la soluzione è Siluri

Home / Soluzioni Cruciverba / Li lanciano i sommergibili

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Li lanciano i sommergibili' è 'Siluri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SILURI

Curiosità e Significato di Siluri

Hai risolto il cruciverba con Siluri? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Siluri.

Perché la soluzione è Siluri? Il termine siluri si riferisce a un'arma sottomarina utilizzata dai sommergibili per attaccare obiettivi navali, come navi o altre imbarcazioni. Inventati nel XIX secolo, questi dispositivi sono progettati per essere lanciati silenziosamente e colpire con precisione, rappresentando una delle minacce più temute in mare. La loro efficacia ha rivoluzionato il combattimento sottomarino e la strategia navale globale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Forano le careneGrandi pesci d acqua dolceProiettili subacqueiLi lanciano i balenieriLi lanciano i frombolieriLi lanciano i somari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Siluri

Stai cercando la risposta alla definizione "Li lanciano i sommergibili"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

L Livorno

U Udine

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R E A V R I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIAVERSI" RIAVERSI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.