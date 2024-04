La Soluzione ♚ Li lanciano i frombolieri La definizione e la soluzione di 5 lettere: Li lanciano i frombolieri. SASSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Li lanciano i frombolieri: I Sassi di Matera sono due quartieri di Matera, Sasso Caveoso e Sasso Barisano, formati da edifici e architetture rupestri scavati nella roccia della Murgia materana. Insieme al rione Civita (costruito sullo sperone che separa i due Sassi), costituiscono il centro storico della città di Matera. Nel 1993 sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità UNESCO. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I Sassi di Matera sono due quartieri di Matera, Sasso Caveoso e Sasso Barisano, formati da edifici e architetture rupestri scavati nella roccia della Murgia materana. Insieme al rione Civita (costruito sullo sperone che separa i due Sassi), costituiscono il centro storico della città di Matera. Nel 1993 sono stati dichiarati patrimonio dell'umanità UNESCO. sassi m pl plurale di sasso Sillabazione sàs | si Pronuncia IPA: /'sassi/ Etimologia / Derivazione vedi sasso Sinonimi pietre, pietroni, rupi, rocce, macigni, massi, blocchi, spuntoni, scogli

ciottoli, selci , pietruzze

pietre tombali, tombe, lapidi

(letterario) pareti

pareti (letterario) sepolcri Parole derivate tirasassi Alterati ( diminutivo ) sasserelli, sassini, sassetti, sassettini, sassulli, sassolini

sasserelli, sassini, sassetti, sassettini, sassulli, sassolini ( accrescitivo ) sassoni

