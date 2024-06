Forano le carene

: Il siluro può essere anche utilizzato come parte di un'altra arma: il siluro Mark 46 usato dagli Stati Uniti è parte del sistema antisommergibile ASROC, mentre la mina CAPTOR consiste in una piattaforma immersa che lancia un siluro quando identifica un contatto ostile tramite sonar. Il siluro o torpedine è un proiettile esplosivo dotato di propulsione autonoma che, dopo essere stato lanciato sopra o sotto la superficie dell'acqua, opera in immersione, ed è progettato per detonare a contatto o in prossimità di un obiettivo. Può essere lanciato da sottomarini, navi di superficie, elicotteri e aerei.

Italiano: Voce verbale: siluri . seconda persona singolare dell'indicativo presente di silurare. prima persona singolare del congiuntivo presente di silurare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di silurare. terza persona singolare del congiuntivo presente di silurare. terza persona singolare dell'imperativo di silurare. Etimologia / Derivazione: vedi silurare .