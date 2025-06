Il temerario lo ha per la vita nei cruciverba: la soluzione è Sprezzo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il temerario lo ha per la vita' è 'Sprezzo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPREZZO

Curiosità e Significato di Sprezzo

Perché la soluzione è Sprezzo? Il termine sprezzò indica un atteggiamento di disinvoltura, sfrontatezza o mancanza di rispetto verso le convenzioni e le regole. È un modo di affrontare la vita con leggerezza e coraggio, spesso sfidando le aspettative degli altri. Chi ha sprezzò si mostra temerario e deciso, vivendo senza paura delle conseguenze e con un pizzico di spavalderia. Di certo, questa qualità può far distinguere una personalità forte e originale.

Come si scrive la soluzione Sprezzo

S Savona

P Padova

R Roma

E Empoli

Z Zara

Z Zara

O Otranto

