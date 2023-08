Estremo disvalore per qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Estremo disvalore per qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPREZZO

Significato/Curiosita : Estremo disvalore per qualcosa

Nulla di intatto nel suo pervertimento, essa ha fatto di ogni valore un disvalore, di ogni verità una menzogna, di ogni onestà un'abiezione dell'anima.... Guerra e, dall'altra, sovente dimostrarono un eccessivo e sconsiderato sprezzo del pericolo. al termine del secondo conflitto mondiale le waffen-ss giunsero... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

