TWAIN

Curiosità e Significato di Twain

Perché la soluzione è Twain? Il Mark di Wilson lo svitato è un indovinello che punta a far pensare alla parola TWAIN. In ambito tecnologico, TWAIN è uno standard per il trasferimento di immagini tra scanner e computer. Il suo nome deriva da un termine inglese che significa due e richiama l'idea di doppio, di unione tra due elementi. È un simbolo di connessione e compatibilità tra dispositivi digitali.

Come si scrive la soluzione Twain

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il Mark di Wilson lo svitato", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

W Washington

A Ancona

I Imola

N Napoli

